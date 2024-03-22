В "Укрэнерго" назвали атаку РФ по энергосистеме крупнейшей за все время

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракетная атака россиян утром 22 марта была осуществлена по разным регионам Украины - по ТЭС и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет "Укрэнерго".﻿ Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Экономическая правда.

По его словам, эта атака характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения.

"Есть повреждения энергетических объектов во многих регионах, особенно, к сожалению, досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах" , - заявил Кудрицкий.

Он добавил, что россияне целились в различные объекты энергосистемы - генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.

"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения чтобы система работала целостно.

Больше всего вопросов относительно статуса повреждений ДнепроГЭС: пока нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов" , - пояснил глава "Укрэнерго".

По его словам, сразу после отбоя тревог началось установление масштаба повреждений на всех объектах.

"Подчеркиваю, что людей и квалификации у нас достаточно для быстрого преодоления последствий вероломной атаки. Еще раз подчеркиваю, энергосистема работает целостно.

Всех потребителей всех украинцев прошу набраться терпения и не поддаваться панике. Это уже происходило, энергетики работают и делают все возможное чтобы энергоснабжение в пострадавших регионах было восстановлено в кратчайшие сроки" , - резюмировал он.

Перед этим министр энергетики Герман Галущенко заявил﻿, что утренняя атака на украинскую энергетику – самая масштабная за последнее время.