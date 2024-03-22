МВФ выделил Украине 880 миллионов долларов транша

Совет директоров Международного валютного фонда в четверг, 21 марта, одобрил выделение Украине четвертого транша на сумму около 880 миллионов долларов в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Деньги должны поступить в Украину в течение двух-трех дней. Об этом говорится на сайте МВФ, сообщает Корреспондент.

Таким образом, с учетом нового пакета и предыдущих траншей Украина получит $5,4 млрд в рамках программы.

В МВФ отметили, что украинская сторона выполнила все количественные критерии эффективности и контрольные показатели, определенные в рамках пересмотра кроме одного.

Там также отметили, что украинская экономика продемонстрировала чрезвычайную устойчивость в 2023 году, несмотря на военное положение, хотя определенные вызовы, связанные с войной, остаются.

Как уточнил на брифинге глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй, поступление средств в Украину ожидается в течение 2-3 дней.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что эти деньги покроют важнейшие бюджетные расходы и помогут сохранять макрофинансовую стабильность.

Напомним, в марте 2023 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу Extended Fund Facility (EFF) для Украины с доступом к около 15,6 млрд долларов (11,6 млрд специальных прав заимствований). Она является частью международного пакета поддержки Украины на сумму 122 млрд. долларов до начала 2027 года.

Как сообщалось, 14 декабря 2023 года Украина получила от МВФ 900 млн. долларов. Это был третий транш по текущей программе EFF.

Также сообщалось, что 28 февраля 2024 года Совет Европейского Союза одобрил начало Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024 - 2027 годы.