Массированная атака РФ: сколько ракет и "Шахедов" уничтожила ПВО

В ночь на 22 марта Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 92 воздушных целей: 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Об этом сообщили командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего войска РФ применили 151 средство воздушного нападения:

63 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (район пусков Приморско-Ахтарск, РФ);

12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область РФ и временно оккупированный Крым);

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);

5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская область РФ);

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К - Тамбовская область РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорожской области);

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская и Курская области РФ.).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели: