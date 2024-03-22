ЕС согласовал передачу Киеву доходов от российских активов

Лидеры Европейского Союза приняли "политическое" решение по использованию доходов из замороженных российских активов для Украины, однако без плана действий. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время брифинга по итогам первого дня саммита ЕС, сообщает Корреспондент.

"Я сказала лидерам, что если мы сейчас быстро примем предложение, то сможем распределить первый миллиард уже в июле" , – сказала фон дер Ляен.

В совместном заявлении по итогам первого дня саммита сообщается, что его участники договорились "продлить работу" над этим вопросом.

Как пишет The Guardian, сейчас о распределении средств ничего не решено, однако предложение заключалось в том, чтобы использовать 90% на военные нужды и 10% на реконструкцию с возможностью перенаправления части денег на финансирование ЕС миротворческих миссий во всем мире для удовлетворения потребностей Венгрии.

Этот шаг все еще не лишен юридического риска, говорится в сообщении. Есть возможность, что деньги придется вернуть в случае начала судебного иска со стороны России.

Кремль в среду заявлял, что этот шаг будет "грубым нарушением международного права". Тем не менее, дипломаты Европейского Союза согласились с тем, что доходы или проценты, полученные от замороженных активов, будут использованы в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что Венгрия блокирует конфискацию замороженных активов РФ. Там заявляют, что деньги должны пойти на что угодно, но не оружие для украинцев.