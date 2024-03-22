На фронте более 70 столкновений: больше всего – на Новопавловском и Лиманском направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего россияне атаковали ВСУ на Новомихайловском и Лиманском направлениях – 25 и 11 штурмов соответственно.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 22 марта.

За прошедшие сутки враг нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Ворожба, Гриценко Сумской области; Синковка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Терны, Новосадово, Григоровка, Калиновка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника.