Россия за сутки потеряла около 900 военных и 35 артсистем – Генштаб ВСУ

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 870 своих военных, 37 бронемашин, 35 артиллерийских систем, два средства ПВО и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составили: