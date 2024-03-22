Россия за сутки потеряла около 900 военных и 35 артсистем – Генштаб ВСУ
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 870 своих военных, 37 бронемашин, 35 артиллерийских систем, два средства ПВО и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 434 710 (+870) человек,
- танков − 6 840 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 13 111 (+37) ед,
- артиллерийских систем − 10 775 (+35) ед,
- РСЗО − 1 018 (+0) ед,
- средств ПВО − 723 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8388 (+23) ед,
- крылатых ракет − 1 953 (+31) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 287 (+45) ед,
- специальной техники – 1749 (+8) ед.