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Россия за сутки потеряла около 900 военных и 35 артсистем – Генштаб ВСУ

Россия за сутки потеряла около 900 военных и 35 артсистем – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 870 своих военных, 37 бронемашин, 35 артиллерийских систем, два средства ПВО и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 434 710 (+870) человек,
  • танков − 6 840 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 111 (+37) ед,
  • артиллерийских систем − 10 775 (+35) ед,
  • РСЗО − 1 018 (+0) ед,
  • средств ПВО − 723 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8388 (+23) ед,
  • крылатых ракет − 1 953 (+31) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 14 287 (+45) ед,
  • специальной техники – 1749 (+8) ед.

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