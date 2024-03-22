МВФ прогнозирует рост зарплат в Украине на почти 17%

Международный валютный фонд прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет на 16,9% после роста на 20,1% в 2023 году, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По прогнозу МВФ, номинальная зарплата вырастет на 15,9% в 2025 году, на 13,3% в 2026 году и на 10,5% в 2027 году.

МВФ отмечает, что среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. В связи с этим рост реальной зарплаты составил 6,4%.

МВФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году замедлится до 6,4%. Рост реальной зарплаты составит 9,8%.

Также МВФ ожидает, что среднегодовая инфляция в 2025 году составит 7,6%, реальная зарплата вырастет на 7,8%. В 2026 году инфляция будет 6,2%, реальная зарплата вырастет на 6,7%. В 2026 году инфляция будет 5,2%, реальная зарплата вырастет на 5,0%.

Зарплата в Украине

Напомним, среднемесячная номинальная зарплата украинцев в 2023 году составила 17 442 гривен, что на 17,5% выше, чем в 2022 году. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

По прогнозу правительства, в 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.

С учетом официального курса НБУ зарплаты украинцев за 2023 год выросли на 18 долларов до 477 долларов. Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году - 619 долларов.