США призвали Украину прекратить удары по нефтезаводам РФ – FT

Соединенные Штаты попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать "месть" со стороны России. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на три анонимных источника, сообщает Лига.Бизнес.

Предупреждения Вашингтона якобы получили Служба безопасности Украины и Главное управление разведки.

Цены на нефть в этом году и так выросли на 15% до $85 за баррель, что отразилось на стоимости бензина в США. Учитывая, что многие американцы предпочитают большие автомобили, потребляющие много топлива, это может быть важным фактором в предвыборной кампании.

"Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на заправках в год выборов" , — сказал Боб Макнелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике.

В США также боятся, что Россия может в ответ саботировать энергетическую инфраструктуру, важную для Запада, например трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. Это главный экспортный маршрут для казахстанской нефти, пролегающий через Россию. Нефть попадает в Новороссийск, а там ее грузят на танкеры. Этот маршрут используют западные компании, включая ExxonMobil и Chevron.

Добиться официальных комментариев от СБУ или ГУР газета не смогла.

Представитель американского Совета национальной безопасности сказал, что США не поощряют и не способствуют ударам Украины по территории России. В Центральном разведывательном управлении отказались от комментариев.

Собеседник в Силах обороны заявил, что не может прокомментировать подобную информацию, но отметил, что "реальность все покажет".