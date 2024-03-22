Враг атаковал энергообъекты Одесщины, обесточено 53 тысяч абонентов

Российские войска ночью атаковали ударными БПЛА объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Ночью 22 марта вооруженные силы России в очередной раз атаковали Одесщину ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры" , - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесщины. Поэтому, по распоряжению НЭК Укрэнерго, в Одессе частично проходят стабилизационные меры отключения электроэнергии.

В настоящее время обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения, специалисты проводят восстановительные работы, добавил Кипер.