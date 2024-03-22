Лидеры ЕС призвали к перемирию в Секторе Газа, предупреждая о голоде

Лидеры ЕС на саммите в четверг преодолели свои разногласия и призвали к немедленной гуманитарной паузе в секторе Газа, что приведет к устойчивому прекращению огня. Об этом говорится в решении саммита, первый день которого прошел в четверг в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Это решение стало первым с октября, когда европейские лидеры согласовали декларацию по Ближнему Востоку.

Лидеры ЕС напомнили, что признают право Израиля на самооборону и призывают к немедленному освобождению всех захваченных ХАМАС заложников без предварительных условий.

Они призвали Совет ЕС ускорить работу над принятием дальнейших ограничительных мер против ХАМАС.

Однако в то же время Евросовет призвал "к немедленной гуманитарной паузе, что приведет к устойчивому прекращению огня, безоговорочному освобождению всех заложников и обеспечению гуманитарной помощи".

Евросовет выразил глубокую обеспокоенность "неизбежной опасностью голода, вызванного недостаточным поступлением помощи в Газу". Он заявил, что безопасность гражданских лиц, которые остаются в Газе, вызывает "серьезное беспокойство".

Совет также призвал израильское правительство не проводить наземную операцию в Рафахе, которая ухудшит и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию и будет препятствовать оказанию крайне необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи.