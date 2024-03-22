ДнепроГЭС серьезно повреждена, два прямых попадания – Укргидроэнерго

В Запорожье во время ракетного удара по Днепровской гидроэлектростанции утром 22 марта было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные. Об этом рассказал глава компании Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Радио Свобода, сообщает Лига.net.

По его словам, ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже не работает. Зафиксировано попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. На ГЭС-2 серьезные разрушения и неизвестно, удастся ли ее восстановить.

Чиновник отметил, что энергетикам придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование.

"Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли — то ли в ограниченном режиме, то ли вообще не сможет определенный период — ГЭС-2 работать" , — сказал глава Укргидроэнерго.

Угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.