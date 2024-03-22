В РФ упал военный вертолет, пилот ранен - Telegram-каналы

В России недалеко от поселка Ровеньки Белгородской области упал военный вертолет Ми-8, пилот получил ранения, сообщает Укринформ.

"Вертолет Ми-8 МО РФ совершил жесткую посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области накануне, 21 марта. Пилот ранен" , - сообщает Телеграмм-канал Astra со ссылкой на источник.

Telegram-канал Baza также сообщает об этой аварии, уточняя, что вертолет получил механические повреждения. На борту находились 4 человека, одного пострадавшего доставили в больницу. Издание утверждает, что "причиной жесткой посадки стала ошибка пилота".

Город Ровеньки Белгородской области находится в нескольких километрах от территории Луганской области Украины, временно оккупированной Россией. Это более чем в 150 км от территории Белгородской области (РФ), где российские добровольцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона проводят ограниченную военную операцию.