В РФ упал военный вертолет, пилот ранен - Telegram-каналы
В России недалеко от поселка Ровеньки Белгородской области упал военный вертолет Ми-8, пилот получил ранения, сообщает Укринформ.
"Вертолет Ми-8 МО РФ совершил жесткую посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области накануне, 21 марта. Пилот ранен", - сообщает Телеграмм-канал Astra со ссылкой на источник.
Telegram-канал Baza также сообщает об этой аварии, уточняя, что вертолет получил механические повреждения. На борту находились 4 человека, одного пострадавшего доставили в больницу. Издание утверждает, что "причиной жесткой посадки стала ошибка пилота".
Город Ровеньки Белгородской области находится в нескольких километрах от территории Луганской области Украины, временно оккупированной Россией. Это более чем в 150 км от территории Белгородской области (РФ), где российские добровольцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона проводят ограниченную военную операцию.