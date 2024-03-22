Необходимости отключений электроэнергии по всей стране нет — Шмыгаль

Несмотря на массированную атаку врага по энергетической инфраструктуре Украины утром 22 марта, ситуация в энергетике контролируется, а потребностей в отключениях по всей стране нет. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Враг этого утра атаковал ряд регионов с применением различных типов ракет и дронов. В результате обстрела наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях. Спасатели и энергетики уже работают, чтобы оперативно вернуть свет" , - отметил премьер.

Шмигаль подчеркнул, что Украина нуждается в большем оружии и больше систем ПВО для защиты людей, "а Россия нуждается в большем санкции и большей изоляции", чтобы война стала неподъемным бременем для агрессора.