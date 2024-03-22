Посол США прокомментировала массированную атаку РФ: Украине нужна наша помощь

Посол США Бриджит Бринк призвала к немедленной поддержке Украины после массированной воздушной атаки России в ночь на 22 марта, сообщает Европейская правда.

Посол отметила, что уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет.

"Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас" , – написала посол США, где Конгресс с осени не способен утвердить многомиллиардный пакет в поддержку Украины.

For the second day in a row all of Ukraine has been woken up before dawn by the threat of incoming hypersonic and cruise missiles.



Russia’s barbaric attacks on an entire people continue to threaten civilians and break international law. Ukraine needs our help now. pic.twitter.com/IRD7RcOgxx — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 22, 2024

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151. По меньшей мере три человека погибли, 14 – по другим данным, 16 людей ранены и трое считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.