Посол США прокомментировала массированную атаку РФ: Украине нужна наша помощь
Посол США Бриджит Бринк призвала к немедленной поддержке Украины после массированной воздушной атаки России в ночь на 22 марта, сообщает Европейская правда.
Посол отметила, что уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет.
"Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас", – написала посол США, где Конгресс с осени не способен утвердить многомиллиардный пакет в поддержку Украины.
В Воздушных силах сообщили, что в ночь на пятницу противовоздушная оборона уничтожила 92 воздушные цели врага из 151. По меньшей мере три человека погибли, 14 – по другим данным, 16 людей ранены и трое считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.