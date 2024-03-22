В "Дію" добавили документы об образовании: перечень
В приложение "Дія" добавили документы о получении среднего и высшего образования.
Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации.
Теперь в приложении доступны:
- аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;
- аттестат/свидетельство о среднем образовании;
- свидетельство о рабочей квалификации;
- диплом квалифицированного рабочего;
- диплом профессионального младшего бакалавра;
- диплом младшего специалиста;
- диплом младшего бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом специалиста;
- диплом магистра;
- диплом доктора философии (кандидата наук);
- диплом доктора искусства.
"Обновите "Дію" и документы подтянутся в приложение автоматически, если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Информация из приложений будет отображаться впоследствии", - сообщили в Минцифри.