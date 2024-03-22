В "Дію" добавили документы об образовании: перечень

В приложение "Дія" добавили документы о получении среднего и высшего образования.

Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации.

Теперь в приложении доступны:

аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат/свидетельство о среднем образовании;

свидетельство о рабочей квалификации;

диплом квалифицированного рабочего;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом младшего специалиста;

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом специалиста;

диплом магистра;

диплом доктора философии (кандидата наук);

диплом доктора искусства.