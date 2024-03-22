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В "Дію" добавили документы об образовании: перечень

В "Дію" добавили документы об образовании: перечень
Фото: sluga-narodu.com

В приложение "Дія" добавили документы о получении среднего и высшего образования.

Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации.

Теперь в приложении доступны:

  • аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;
  • аттестат/свидетельство о среднем образовании;
  • свидетельство о рабочей квалификации;
  • диплом квалифицированного рабочего;
  • диплом профессионального младшего бакалавра;
  • диплом младшего специалиста;
  • диплом младшего бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом специалиста;
  • диплом магистра;
  • диплом доктора философии (кандидата наук);
  • диплом доктора искусства.
"Обновите "Дію" и документы подтянутся в приложение автоматически, если информация о них внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Информация из приложений будет отображаться впоследствии", - сообщили в Минцифри.

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