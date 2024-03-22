В Украине без электричества осталось 700 тысяч потребителей - ОП
В результате массированного удара россиян по энергетической инфраструктуре Украины временно без света осталось 700 тысяч потребителей. Об этом говорится в сообщении заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы.
По его словам, атаковано 10 регионов: Одесская, Ивано-Франковская, Львовская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Кировоградская, Хмельницкая, Винницкая, Сумская области.
"Работаем, чтобы вернуть людям и предприятиям свет и воду. Особенно сложная ситуация на Левобережье Днепра.
Днепропетровщина. В регионе есть перебои с теплоснабжением. Без света остаются жители городов Каменское, Кривого Рога, Павлограда. В общей сложности это более 250 тысяч абонентов. В этих городах также будут графики подачи света. Ведутся работы, чтобы до конца суток возобновить электроэнергию.
Такая же ситуация в Запорожье. Там вводятся графики отключений электричества.
В Одесской области без света 200 тысяч абонентов. В Одессе ввели графики подачи света. Ожидается, что в течение суток повреждения устранят и электричество дадут в полной мере.
В Полтавской области без электроэнергии около 110 тысяч абонентов. Вводятся графики отключений.
Временно обесточены Харьков и другие населенные пункты Харьковского района, Первомайская громада Лозовского района. Частично без света остались другие города региона - Красноград, Алексеевская громада, Купянский район. В области вводятся графики отключений света, чтобы сохранить энергосистему.
По состоянию на сейчас без электроэнергии остается 700 тысяч потребителей.
На Сумщине обесточены Сумы, Шостка, Лебедин, Липовая Долина, Свеса, Краснопольская и Глуховская громады. Вводятся графики отключений света. ограничено поставки электроэнергии в Кировоградской и Хмельницкой областях. Восстановили питание в Винницкой области. Через нее сегодня пролетело 40 из 90 "Шахедов"", - написал Кулеба