В Конгрессе первый республиканец подписал петицию о помощи Украине

Первый член Палаты представителей США от Республиканской партии Кен Бак подписал петицию, что позволит в обход спикера Майка Джонсона вынести голосование за законопроект о выделении помощи Украине. В общей сложности петицию уже подписали 188 конгрессменов при 218 необходимых. Об этом пишет The Hill, сообщает Корреспондент.

Республиканец от штата Колорадо Кен Бак стал первым членом своей партии, подписавшей эту петицию в четверг, 21 марта, за день до того, как он собирается уйти из Конгресса.

Несмотря на то, что Бак покидает Конгресс США, его имя будет оставаться на петиции, пока не будет избран его преемник. Если преемник также подпишет эту петицию, имя Бака будет удалено.

Демократы в Палате представителей утверждают, что в случае вынесения на голосование законопроекта, предусматривающего помощь Украине, он наберет более 300 голосов.