Британская разведка: РФ продолжит обстрелы критической инфраструктуры Украины

Разведка Великобритании проанализировала возобновление Россией воздушных ударов по Украине с применением дальней авиации, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 22 марта.

21 марта Россия нанесла первый за более чем месяц масштабный удар по Украине, используя дальнюю авиацию, отметили в ведомстве.

Ударные силы РФ включали по меньшей мере 10 самолетов Ту-95 по авиабазам Оленегорск и Энгельс, а также истребители МиГ-31. Было выпущено по меньшей мере 20 ракет, включая новейшую российскую крылатую ракету Х-101/Х-102 и баллистическую ракету "Кинжал", нацеленные на объекты, главным образом, в Киеве.

Примечательно, что с момента предыдущего авиаудара по Киеву прошло 44 дня.

В Минобороны Британии допускают, что длительный перерыв в ударах дальней авиации был связан с проблемами управления и планирования.

Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как для самолетов, так и ракет, пояснили в министерстве.

Успехи украинской противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских миссий.

В связи с этим британские обозреватели считают, что Россия почти наверняка будет продолжать наносить удары по критически важным объектам, насколько это позволят самолеты, экипажи и запасы вооружений, пытаясь сохранить давление на украинское правительство и население.