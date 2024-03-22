В Кремле признали, что РФ находится в состоянии войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия де-факто находится в состоянии войны. Об этом он заявил в комментарии росСМИ, сообщает Деловая столица.
"О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом", — сказав он.
По словам Пескова, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы "отобрать" Крым и другие захваченные территории.
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", — пояснил он.