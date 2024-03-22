В Кремле признали, что РФ находится в состоянии войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия де-факто находится в состоянии войны﻿. Об этом он заявил в комментарии росСМИ, сообщает Деловая столица.

"О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом" , — сказав он.

По словам Пескова, Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы "отобрать" Крым и другие захваченные территории.