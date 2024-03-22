В немецком Бундесвере предостерегли от замораживания войны в Украине
Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер предостерег от замораживания войны на Украине, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон. Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", - заявил он.
При этом он подчеркнул, что более того, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь.
Призывы к замораживанию войны
Лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг заявил о необходимости заморозить войну в Украине.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.
При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.