Украина получила аварийную помощь из трех стран – "Укрэнерго"

Украинская энергосистема получила аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши. После обстрелов энергосистема Украины сохранила цельность.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Ракетными и дроновыми ударами повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети "Укрэнерго" и сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

"Энергосистема сохранила целостность. Диспетчерский центр «Укрэнерго» работает над стабилизацией ее работы. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги" , – сообщили в компании.

Также отмечается, что энергетики отремонтировали линию, питающую Запорожскую АЭС.