Еврокомиссия официально предложила повысить пошлины на агропродукцию из РФ и Беларуси

Еврокомиссия в пятницу выдвинула официальное предложение повысить тарифы на импорт в ЕС зерновых и масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, сообщает Европейская правда.

Почти во всех случаях тарифы на российский и белорусский экспорт в ЕС увеличатся до 95 евро за тонну, говорится в предложении. Комиссия подчеркнула: хотя эти тарифы достаточно высоки, чтобы на практике подавить импорт определенных агропродуктов в ЕС, они не повлияют на экспорт в третьи страны.

Решение призвано предотвратить дестабилизацию рынка ЕС из-за любого будущего значительного перенаправления российской зерновой продукции на рынок ЕС. Фермерское сообщество ЕС ранее выразило обеспокоенность этим риском.

Введенные тарифы необходимы для борьбы с российским экспортом незаконно присвоенного зерна с территории Украины, часть которого незаконно экспортируется на рынок ЕС, намеренно маркировка как "российское", отметила комиссия.

"Предложенные сегодня тарифы гарантируют, что этот незаконный метод экспорта больше не будет прибыльным" , – заверили в ЕК.

Также тарифы должны не разрешить России использовать доходы от экспорта зерновых продуктов в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины.

Повышенные тарифы также будут касаться Беларуси с учетом тесных политических и экономических связей этой страны с Россией.

Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси в третьи страны не подпадает под предложение. Так ЕС хочет остаться "приверженным делу содействия продовольственной безопасности во всем мире".

Теперь это предложение рассмотрит Совет Европейского Союза и после принятия Советом тарифы сразу же начнут применять.