РФ собирает 100 тысяч солдат, летом они могут пойти в наступление – ВСУ

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку войск в более 100 тысяч солдат, и не исключено, что летом враг попытается осуществить наступление на одном из направлений.﻿﻿ Об этом заявил Павлюк в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировки более 100 тысяч. Не обязательно это будет наступление. Возможно, они будут им пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность.﻿ Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений.﻿ Это пока такие максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Мы сделаем все для того, чтобы максимально нанести потери противнику такие, что мы и делаем, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были привлечены к этому времени в бой. Но мы готовимся к разному развитию ситуации" , - сказал он.

Павлюк напомнил, что Украина сейчас не имеет преимущества в воздухе, и это позволяет врагу наносить мощные авиаудары по позициям украинских защитников.

Глава сухопутных войск заявил, что военные партнеры в Европе хорошо понимают последствия падения Украины в войне:

"Если нам не удастся удержать (российские войска - ред.) в Украине, следующей страной будет уже страна НАТО", - добавил он.

По его словам, оккупанты продолжают вести наступательные операции на линии фронта и обстреливать мирные города.