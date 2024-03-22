Эстония призвала использовать все замороженные активы РФ для обороны Украины

В ходе дискуссии об использовании замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины.﻿ Со ссылкой на Der Standart, которое цитирует заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Доход - это лишь небольшой, но важный шаг для нас. Но мы также хотим сами использовать замороженные активы" , - заявил он.

Министр раскритиковал тот факт, что страны ЕС не хотят прикасаться к этим средствам.

"Я не понимаю, как политики, которые хотят быть переизбранными, хотят объяснить это своим налогоплательщикам" , - сказал он.

Цахкна также отверг юридические опасения, которые ранее высказывали другие страны.