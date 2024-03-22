Орбан обвинил Запад в "разжигании войны" дискуссией о войсках в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил страны Запада в "воинственности" в отношении России и фактически перекладывает на них ответственность за последствия, вызванные войной России против Украины, без упоминания ответственности самой Москвы. Об этом он сказал в эфире "Радио Кошут", сообщает Европейская правда.
Орбан заявил, что чувствует себя странно во время дискуссий в Брюсселе, потому что в Венгрии "происходят спокойные, рациональные размышления", а в ЕС "лидеры говорят так, будто ведут свою войну против россиян".
Орбан изобразил ситуацию как "спираль эскалации войны", что может приводить ко все худшим последствиям, отметив, что считает таким фактором дискуссии о потенциальном размещении западных военных в Украине.
"Это звучит шокирующее для венгерского уха… То, что 2-3 месяца назад было немыслимым, сейчас уже считается нормой", – заявил он, приведя в пример изменение отношения Берлина к возможности военной помощи Украине.
Орбан заявил, что в Брюсселе должны понимать "последствия для реальной жизни" решений, принимаемых европейскими лидерами.
"Это не компьютерная игра, это реальность. Последствия каждого решения - это то, что на следующий день еще кто-то может умереть. Уже умерли тысячи. Решения, которые здесь принимаются, "создают" вдов, сирот, разрушают жизнь и города", - заявил Орбан, подчеркнув, что нужен "диалог и рациональный дискурс", и "нужно где-то провести предел".