Орбан обвинил Запад в "разжигании войны" дискуссией о войсках в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил страны Запада в "воинственности" в отношении России и фактически перекладывает на них ответственность за последствия, вызванные войной России против Украины, без упоминания ответственности самой Москвы. Об этом он сказал в эфире "Радио Кошут", сообщает Европейская правда.

Орбан заявил, что чувствует себя странно во время дискуссий в Брюсселе, потому что в Венгрии "происходят спокойные, рациональные размышления", а в ЕС "лидеры говорят так, будто ведут свою войну против россиян".

Орбан изобразил ситуацию как "спираль эскалации войны", что может приводить ко все худшим последствиям, отметив, что считает таким фактором дискуссии о потенциальном размещении западных военных в Украине.

"Это звучит шокирующее для венгерского уха… То, что 2-3 месяца назад было немыслимым, сейчас уже считается нормой" , – заявил он, приведя в пример изменение отношения Берлина к возможности военной помощи Украине.

Орбан заявил, что в Брюсселе должны понимать "последствия для реальной жизни" решений, принимаемых европейскими лидерами.