РФ пытается не допустить потери инициативы на фронте – Сухопутные войска ВСУ

Выводы о замедлении российского наступления делать рано. Противник использует все имеющиеся ресурсы, чтобы не допустить этого, ведь тогда инициатива может перейти в руки украинских войск. Об этом заявил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Россия не может дать себе возможности потерять преимущество на поле боя, а только замедление их действий позволит нам перехватить инициативу" , - отмечает он.

Как отметил командующий Сухопутными войсками, враг делает все возможное используя все имеющиеся ресурсы, чтобы продолжить наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Она (Россия - ред.) не имеет таких успехов, как она имела тогда при Авдеевке. Некоторые имеют тактические действия, которые имеют небольшой успех на том или ином направлении. Точно так же и мы проводим ответные наступательные действия, восстанавливаем позиции, захватываем также их позиции, восстанавливаем свои" , - отметил Павлюк

Он отметил, что сейчас идет только позиционная война, а украинские войска не могут получить значительного преимущества.