Индийские НПЗ отказались принимать танкеры "Совкомфлота" после санкций США - СМИ

Все индийские нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от нефти, которая перевозится танкерами Совкомфлота, из-за санкций США. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

Несколько дней назад стало известно о таком шаге со стороны крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия Индии Reliance Industries, но, как рассказали источники агентства, он не единственный. Все частные и государственные переработчики, в том числе лидер рынка Indian Oil Corp., прекратили принимать нефть, если она находится на танкерах Совкомфлота.

Нефтеперерабатывающие предприятия тщательно проверяют право собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что оно не связано с подсанкционными лицами.

Несмотря на это, Индия не отказывается от российской нефти как таковой. По оценкам аналитической компании Kpler, в марте импорт составит 1,8 млн баррелей в сутки – это самый высокий показатель с июля прошлого года.