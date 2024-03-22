Санду о массированном ударе РФ: Их агрессия не имеет границ

Президент Молдовы Майя Санду осудила очередную российскую воздушную атаку по Украине в ночь на 22 марта, сообщает Европейская правда.

Президент Молдовы отметила, что в пятницу утром Россия запустила более 90 ракет и 60 беспилотников "Шахед" по Украине, нанеся удар по объектам критической инфраструктуры.

"Их агрессия не имеет границ. Украина должна быть обеспечена всем необходимым, чтобы она могла противостоять вторжению и защитить мир в Европе" , – отметила Майя Санду.

В ночь на 22 марта РФ осуществила очередную массированную воздушную атаку против Украины с применением дальней авиации. В связи с этим посол США Бриджит Бринк призвала к немедленной поддержке Украины.