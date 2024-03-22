В Запорожье количество погибших из-за обстрелов возросло до трех – ОВА

В Запорожье количество людей, погибших в результате ракетной атаки, возросло до трех. Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Количество погибших от вражеского ракетного обстрела Запорожья увеличилось до 3-х человек" , - написал глава администрации.

Как сообщалось, с 4 часов утра 22 марта враг начал атаковать ракетами Запорожье и область. Раздалось около 20 взрывов. По состоянию на 11 часов было известно об одном погибшем и 14 пострадавших.