На Днепропетровщине под землей более 1000 шахтеров, продолжается эвакуация

Ночью во время масштабной атаки врага угледобывающие предприятия Днепропетровской области остались без питания. В тот момент 1060 шахтеров находились на рабочих местах.﻿ Об этом говорится в сообщениях Минэнерго и ДТЭК, сообщает Экономическая правда.

"Без света ряд шахт в Донецкой и Днепропетровской областях. Под землей - более 1000 человек. Угрозы жизни нет" , - говорится в сообщении Минэнерго.

По сообщениям ДТЭК, был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: привлечены резервные источники питания и началась эвакуация горняков на поверхность.

Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет.