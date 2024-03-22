Поддержка Украины может выйти за рамки поставки оружия – генштаб Франции

Начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркар заявил, что западная поддержка Украины может выйти за рамки обычной поставки оружия. Об этом он сказал во время визита в Париж своего шведского коллеги генерала Микаэля Байдена. Со ссылкой на BFMTV, сообщает Укринформ.

"Намерение президента (Макрона - ред.) состоит в том, чтобы дать понять Владимиру Путину, что мы знаем о том, что происходит в Украине" , - сказал Буркар.

Он считает, что европейцы должны быть готовы рисковать, чтобы обеспечить безопасность в Европе в следующем десятилетии.

"Путин построил свою тактику на идее, что Запад никогда не пойдет в Украину. Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы пойти до конца" , – заявил начальник генштаба французской армии.

"Мы не можем считать, что война в Украине касается нас второстепенно. Она касается нас напрямую, потому что нас будут касаться ее последствий" , - настаивает генерал.

По его словам, Киев не просит поддержки в виде войск, но НАТО, к которому только что присоединилась Швеция, должно быть готово ко всем возможным вариантам развития событий.