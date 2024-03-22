Поддержка Украины может выйти за рамки поставки оружия – генштаб Франции
Начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркар заявил, что западная поддержка Украины может выйти за рамки обычной поставки оружия. Об этом он сказал во время визита в Париж своего шведского коллеги генерала Микаэля Байдена. Со ссылкой на BFMTV, сообщает Укринформ.
"Намерение президента (Макрона - ред.) состоит в том, чтобы дать понять Владимиру Путину, что мы знаем о том, что происходит в Украине", - сказал Буркар.
Он считает, что европейцы должны быть готовы рисковать, чтобы обеспечить безопасность в Европе в следующем десятилетии.
"Путин построил свою тактику на идее, что Запад никогда не пойдет в Украину. Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы пойти до конца", – заявил начальник генштаба французской армии.
"Мы не можем считать, что война в Украине касается нас второстепенно. Она касается нас напрямую, потому что нас будут касаться ее последствий", - настаивает генерал.
По его словам, Киев не просит поддержки в виде войск, но НАТО, к которому только что присоединилась Швеция, должно быть готово ко всем возможным вариантам развития событий.
"В Европе идет война. Мы не можем допустить, чтобы это стало нормой", - заявил в свою очередь главнокомандующий шведскими вооруженными силами генерал Микаэль Байден на совместной пресс-конференции, добавив, что Швеция готова взять на себя ответственность за сдерживание и оборону.