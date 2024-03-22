По ДнепроГЭС зафиксировано 8 попаданий – Офис генпрокурора

Российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.﻿ Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов в эфире телемарафона, сообщает Экономическая правда.

"Сегодня Запорожье было под самой массированной атакой и только по самой ГЭС попали 8 раз" , — заявил он.

По сообщениям "Укргидроэнерго", на гидроэлектростанции работают аварийные службы и ГСЧС. Пожар локализован. Машинный зал станции задымлен и не имеется возможности допустить на место происшествия специалистов для проведения экспертизы повреждений гидросооружения и электрического оборудования.