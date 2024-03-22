На складах США готовы пакеты помощи Украине, но нужно решение - вице-премьер
На американских военных складах уже четвертый месяц готовы второй и третий пакеты военной помощи, которые должна была получить Украина, однако для отправки требуется соответствующее решение властей. Сейчас прогноз не очень оптимистичный. Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина на "Киевском Форуме безопасности", сообщает Лига.net.
Стефанишина, цитируя министра финансов Сергея Марченко, заявила, что за прошедшие два месяца Украина получила 10% от запланированных средств, необходимых для выживания государства.
Также она акцентировала, что Украина не получила военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн".
"Если решение будет – скорее всего, оно будет на этот год. Вчера утром вернулась из Брюсселя. Синхронизировавшись с коллегами, могу сказать, что прогнозы не очень оптимистичные", – сказала Стефанишина.
Чиновница отметила, что американские партнеры призывают "учиться играть в покер" и говорят, что украинская сторона "не очень хорошо разбирается в американской политике, слишком агрессивно реагирует на отсутствие этого решения".
"И призывают нас к умеренной реакции. В то же время без каких-либо прогнозов я хочу подчеркнуть: ситуация уже сейчас очень плохая", – добавила чиновница.