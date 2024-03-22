На складах США готовы пакеты помощи Украине, но нужно решение - вице-премьер

На американских военных складах уже четвертый месяц готовы второй и третий пакеты военной помощи, которые должна была получить Украина, однако для отправки требуется соответствующее решение властей. Сейчас прогноз не очень оптимистичный. Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина на "Киевском Форуме безопасности", сообщает Лига.net.

Стефанишина, цитируя министра финансов Сергея Марченко, заявила, что за прошедшие два месяца Украина получила 10% от запланированных средств, необходимых для выживания государства.

Также она акцентировала, что Украина не получила военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн".

"Если решение будет – скорее всего, оно будет на этот год. Вчера утром вернулась из Брюсселя. Синхронизировавшись с коллегами, могу сказать, что прогнозы не очень оптимистичные" , – сказала Стефанишина.

Чиновница отметила, что американские партнеры призывают "учиться играть в покер" и говорят, что украинская сторона "не очень хорошо разбирается в американской политике, слишком агрессивно реагирует на отсутствие этого решения".