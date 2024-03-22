В Минобороны разрабатывают противовзрывную обувь для саперов

Минобороны разрабатывает специальную обувь для саперов. Противовзрывные берцы снизят риск травмирования ног во время разминирования.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения вместе с Командованием сил поддержки проводят испытания.

"Фактически это такие многослойные берцы с кевларовой (баллистической) стелькой. Обувь поможет задержать обломки в подошве и предотвратить серьезные травмы саперов. Главная задача, которую должна выполнять такую обувь - сохранить концовку" , - подчеркнул заместитель Министра обороны Виталий Половенко.

По предварительным требованиям, противоменные берцы должны предотвратить поражающий эффект определенных видов противопехотных взрывных устройств.