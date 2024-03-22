В Минобороны разрабатывают противовзрывную обувь для саперов
Минобороны разрабатывает специальную обувь для саперов. Противовзрывные берцы снизят риск травмирования ног во время разминирования.
Об этом говорится в сообщении министерства.
Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения вместе с Командованием сил поддержки проводят испытания.
"Фактически это такие многослойные берцы с кевларовой (баллистической) стелькой. Обувь поможет задержать обломки в подошве и предотвратить серьезные травмы саперов. Главная задача, которую должна выполнять такую обувь - сохранить концовку", - подчеркнул заместитель Министра обороны Виталий Половенко.
По предварительным требованиям, противоменные берцы должны предотвратить поражающий эффект определенных видов противопехотных взрывных устройств.
"Наши специалисты из Центрального управления изучают разные образцы такой обуви. Работают над усовершенствованием тактико-технических характеристик. По результатам положительных испытаний и утвержденного эталон-образца такая противоминная обувь станет на обеспечение ВСУ", - добавил Виталий Половенко.