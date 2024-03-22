Лидеры ЕС спорят по поводу вариантов финансирования обороны Украины - Politico

Лидеры ЕС согласны с тем, что на вооружение Украины нужно выделять больше денег. Они просто не могут договориться, как это сделать. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Лидеры ЕС в четверг 21 марта в Брюсселе договорились подтолкнуть Европейский инвестиционный банк к большей гибкости в своей политике кредитования оборонных компаний, которая сейчас слишком рискованна для банка.

"Давайте будем честными: ничего реального по финансированию обороны не решено" , — сказал один из чиновников ЕС после саммита в Брюсселе.

Лидеры ЕС разошлись во мнениях по поводу общей картины — серьезного толчка к европейскому финансированию поставок оружия в Украину, например, через оборонные облигации. Возможность выпуска общих облигаций ЕС поддерживают Франция, Эстония, Польша и другие страны, но категорически против выступают более экономные страны, как Германия, Нидерланды и Австрия.

Дискуссия между 27 лидерами Европейского союза отразила эти разногласия — канцлер Германии Олаф Шольц и Марк Рютте из Нидерландов снова высказались против. Лидеры ЕС попросили Европейскую комиссию "изучить все варианты мобилизации финансирования и представить доклад до июня", что было поддержано странами Балтии, Польшей и Грецией.