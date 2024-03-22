Chanel сворачивает деятельность на российском рынке – росСМИ

Французский бренд Chanel, который решил остаться в России после начала полномасштабной войны в Украине, в итоге вынужден сворачивать деятельность и расторгать договоры аренды бутиков. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке недвижимости, сообщает Экономическая правда.

По словам собеседников газеты, Chanel начала вести переговоры с арендодателями о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики сети.

В Chanel не ответили на запрос издания.

Источники газеты не исключают, что компания откажется и от флагманского магазина в "Женевском доме" на Петровке, 7 в Москве. Правда, пока это не подтверждает владелец объекта.

До войны начала большой войны у люксового ритейлера было в России 17 бутиков, преимущественно в Москве. Те, что располагались в крупных ТЦ ("Афимолл", "Европейский", "Метрополис"), уже освобождены. В 2022 году российское юрлицо ООО "Шанель" снизило выручку в четыре раза, до 4,5 млрд рублей, чистый убыток составил 1,8 млрд рублей против прибыли в 1,7 млрд рублей годом ранее.

Отмечается, что "тяжелый люкс" подкосил действующий уже два года запрет ЕС на экспорт в Россию предметов роскоши дороже 300 евро.

По данным издания, в схожем с Chanel положении весь иностранный люкс в РФ, поскольку конца ограничениям на предметы роскоши, введенным первыми же пакетами санкций, не предвидится. Поэтому компании, которые объявили об уходе, но сохраняли аренду, сейчас делают это фактически. В России уже официально нет магазинов LVMH, Kering с ее Gucci, а также бутиков Hermes и Burberry.