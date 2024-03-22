Украина расчитывает на старт переговоров с ЕС о вступлении в июне

Украина и Европейский Союз, учитывая выборы в Европейский парламент, достигли договоренности утвердить переговорные рамки по вступлению Украины в июне. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на XVI Киевском форуме безопасности, сообщает Укринформ.

«Мы не видели преград, чтобы в марте уже утвердить переговорную рамку. Это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы, и у нас есть джентльменская договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне» , – заявила она.

Стефанишина отметила, что в четверг было заседание Европейского совета и были даны соответствующие инструкции министрам по европейским делам с тем, чтобы успеть начать переговоры в июне.

«Я достаточно спокойно себя чувствую. Президент не разделяет моего покоя, поэтому в таком эмоциональном балансе я уверена, что у нас будет решение на июнь» , – спрогнозировала вице-премьер.

Она отметила, что с июня Украина и Евросоюз начнут процесс планирования адаптации украинского законодательства к европейскому.

Как сообщалось ранее, Европейский совет поручил Совету ЕС быстро проработать рамки для переговоров с Украиной относительно членства, чтобы начать переговорный процесс еще до истечения срока Бельгийского председательства в Евросоюзе.

Если первая межправительственная конференция между Украиной и ЕС состоится еще при Бельгийском председательстве, значит переговоры начнутся в период до конца июня, когда завершится ротационное председательство Бельгии в ЕС. С 1 июля председательство в ЕС переходит в Венгрию.

Следующие выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня этого года.