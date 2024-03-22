Россия использует свободные мощности НПЗ после ударов беспилотников – СМИ

Украинские дроны поразили объекты, на долю которых приходится более 10% нефтеперерабатывающих мощностей России. Но фактическое сокращение может быть вдвое меньше, поскольку промышленность РФ может использовать существующий запас в системе.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, объемы первичной переработки нефти в России, как ожидается, сократятся на 300-400 тысяч баррелей в день в результате недавней волны атак украинских дронов и составят в среднем от 5 до 5,2 млн баррелей в день.

По данным исследования, в этом году атакам подверглись 13 крупных НПЗ и два небольших завода, перерабатывающие мощности которых в настоящее время отключены в объеме от 480 до 900 тысяч баррелей в день.

"Влияние на работу НПЗ может быть не столь выраженным из-за дополнительной загрузки действующих основных установок" , - сказал Сергей Кондратьев, руководитель экономического отдела московского фонда "Институт энергетики и финансов".

По оценкам Кондратьева, в последние месяцы российские НПЗ работали на 75-80% своей проектной мощности. По его словам, удары, похоже, не нанесли ущерба каким-либо установкам вторичной переработки нефти или предприятиям, которые получают сырье с предприятий по переработке сырой нефти и перерабатывают его дальше.

По словам Софии Мангилевой, аналитика московской консалтинговой компании "Яков и партнеры", в этом году Россия должна была переработать 275 млн тонн нефти, что значительно ниже общей годовой мощности переработки в 312 млн тонн. Это означает, что страна может компенсировать атаки и обеспечить достаточный экспорт нефтепродуктов.

Мировые цены на нефть выросли примерно на 11% в этом году, в то время как цены на бензин в США и европейское дизельное топливо в этом году опережают рост цен на сырую нефть. Наблюдатели за нефтяным рынком внимательно изучают работу НПЗ в России, входящей в тройку крупнейших производителей нефти в мире, чтобы понять, как недавние атаки дронов могут повлиять на зарубежные поставки.

Сокращение экспорта

Согласно отраслевым данным, полученным Bloomberg, до последних атак Россия планировала в этом месяце экспортировать 644 тысяч баррелей дизельного топлива в день из крупных портов Балтийского и Черного морей. Михаил Турукалов, независимый нефтяной аналитик из США, ожидает, что поставки в апреле снизятся примерно на 20-30%.

"Причина тому не только атаки на НПЗ, но и начало весенних ремонтов, а также готовность регуляторов насытить внутренний рынок дизельного топлива" , - сказал Турукалов.

Снижение темпов переработки в России может означать, что больше нефти будет направляться на экспорт, сообщил российским СМИ в начале этого месяца первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Kepler ожидает, что страна увеличит ежедневные морские перевозки нефти примерно на 200-250 тысяч баррелей до 3,7-3,8 млн баррелей. По оценкам консалтинговой компании "Вакуленко, Яков и партнеры" и FGE, это увеличение составит около 600 тысяч баррелей в день в случае, если Россия решит перенаправить всю нефть, которую она не сможет переработать, на зарубежные рынки.

Продажа этих объемов в короткие сроки "будет непростой и, вероятно, потребует агрессивного дисконтирования", особенно с учетом того, что ужесточение санкций уже снизило международную привлекательность российской нефти.

Напомним, Financial Times сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также бензин в США, что может помешать переизбранию президента Джо Байдена.

Однако эксперты сомневаются, что удары дронов способны поднять мировые цены на нефть. Напротив, Россия будет продавать больше сырой нефти на рынке.