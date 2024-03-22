Генерал ВСУ сообщил о снятии с фронта части бригад для востановления

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что часть украинских бригад выведены с фронта в районы восстановления. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, работа проводится планово, а главная задача — это морально-психологическое состояние войск и создание новых ударных группировок.

"Партнеры понимают, что Россия не остановится в случае поражения Украины. Эта страна живет внешним конфликтом. Было очень мало периодов, когда Россия с кем-то не воевала. Там много людей, которые почуяли запах крови, и Москва не пустит их назад, так как это приведет к коллапсу" , — сказал Павлюк.

Он отметил, что все западные военные понимают, что следующей будет страна НАТО, если Украина падет.