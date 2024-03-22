В ЕС отреагировали на массированную атаку РФ: Всех виновных привлекут к ответственности

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на масштабную ночную атаку РФ против украинской инфраструктуры, сообщает Европейская правда.

Глава дипломатии ЕС констатировал, что РФ продолжает свои жестокие атаки против населения Украины, где энергетическая инфраструктура подверглась атаке дронов и ракет, десятки людей погибли и пострадали, и под угрозой оказалась безопасность Запорожской АЭС.

"Это должно прекратиться! Всех виновных привлекут к ответственности" , – отметил Боррель.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после масштабной ночной атаки РФ против украинской инфраструктуры заявил, что Запад делает ошибки в своей стратегии поддержки Украины и это может иметь последствия для того, как дальше будет развиваться история.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду осудила очередную российскую воздушную атаку по Украине в ночь на 22 марта.

Посол США Бриджит Бринк после ночной атаки призвала к немедленной поддержке Украины.