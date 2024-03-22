Украина меняет правила пропуска автобусов на границе – Минвосстановления

Минвосстановления с 22 марта запускает слотирование международных автобусных перевозок на пунктах пропуска на границе - автобусы смогут пройти границу только в забронированный заранее временной слот. ﻿Об этом рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в ходе форума "Соединяем людей и города", сообщает Экономическая правда.

Деркач пояснил, что сейчас все автобусы в порядке живой очереди прибывают в пункт пересечения границы в любое удобное для них время. Часто международные рейсы предусматривают прохождение границы ночью, поэтому в наиболее популярные часы суток образуются очереди на проверку таможенников и пограничников. Зато есть часы суток, когда автобусы могут совсем не курсировать.

По данным исследования КМИС, в среднем пассажиры тратят 7 часов на пересечение границы при среднем времени путешествия в 30 часов. То есть прохождение границы занимает четверть всего путешествия.

Слотирование предполагает, что поток пассажирских автобусов "растягивается" в течение суток, а не создает пробки и многочасовые очереди на границе.

С пятницы, 22 марта, слотирование запускается на трех пунктах пропуска на границе с Польшей и Молдовой: "Ягодин - Дорогуйск", "Мамалыга - Кривая" и "Могилев-Подольский - Отач".

В Минобновления убеждены, что такой подход сможет решить проблемы с очередями на границе, а также перекрыть поток мелких нелегальных перевозчиков, ведь забронировать слот в электронном кабинете перевозчика возможно только при наличии всех необходимых документов.

В случае если перевозчик не успевает забронировать удобный для него слот, он имеет два варианта: бронировать другой временной слот и подстраивать свой маршрут в соответствии со временем прохождения границы или ехать на альтернативный пункт пропуска с живой очередью (например, для пункта "Ягодин - Дорогуйск" альтернативным является "Устилуг - Зосин", расположенный неподалеку).

В свою очередь для пассажиров это также будет означать то, что время их рейсов может уменьшиться. По меньшей мере потому, что все автобусы не смогут одновременно стоять на границе ночью. Это может стать проблемой для пассажиров, ведь график поездки - второй наиболее важный фактор выбора билетов после цены.

В перспективе, когда новую систему протестируют, слотирование планируют распространить на остальные пункты пропуска, ведь потребность в альтернативных пунктах пропуска исчезнет.