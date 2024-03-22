Литва передала Украине противодроновые системы

Министерство обороны Литвы передало Украине системы противодействия беспилотникам. Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает Укринформ.

«Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. 22 марта переданы Литвой системы борьбы с беспилотниками прибыли в Украину» , – говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что в целом литовская военная помощь включает разное вооружение, боеприпасы, беспилотники, антидроны, обучение военных, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, оказываемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.

Также ведомство напомнило, что Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, предусматривающий пакет военной помощи на сумму 200 миллионов евро на 2024-2026 годы.