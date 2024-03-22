В Офисе президента отрицают просьбу США прекратить удары по российским НПЗ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России, сообщает Радио Свобода.

"Это фиктивная информация. Никто не после двух лет полномасштабной войны будет диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является основным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру" , – сказал Подоляк 22 марта в эфире телеканала "Дождь".

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что власти США призвали Украину остановить атаки на нефтяную инфраструктуру России. По словам собеседников издания, Вашингтон опасается, что удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам могут привести к росту мировых цен на нефть, а также спровоцировать ответные меры Москвы.

В последнее время нефтеперерабатывающие заводы в России регулярно подвергаются атакам ударных беспилотников. За некоторые из них взяли на себя ответственность украинские военные.

9 марта разведка Великобритании заявила, что нефтеперерабатывающие мощности России сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам по всей России.

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