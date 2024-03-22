Оккупанты обстреляли село в Херсонской области, есть погибший – ОВА
Утром россияне нанесли удар по селу Змиевка на Херсонщине, погиб 57-летний местный житель. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
«Утром российские оккупанты нанесли удар по селу Змиевка на Бериславщине», - написал он в Телеграмме.
Отмечается, что под обстрел попал 57-летний местный житель, мужчина получил смертельные ранения.
За прошедшие сутки российская армия атаковала 17 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли.