Оккупанты обстреляли село в Херсонской области, есть погибший – ОВА

Утром россияне нанесли удар по селу Змиевка на Херсонщине, погиб 57-летний местный житель. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

«Утром российские оккупанты нанесли удар по селу Змиевка на Бериславщине» , - написал он в Телеграмме.

Отмечается, что под обстрел попал 57-летний местный житель, мужчина получил смертельные ранения.

За прошедшие сутки российская армия атаковала 17 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли.