В Черниговской области россияне атаковали дроном маршрутку, трое травмированных

В Черниговской области россияне атаковали беспилотником микроавтобус с людьми. Предварительно, три человека получили травмы.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

"Сегодня около 13:40 в Новгород-Северском районе вражеский дрон попал в микроавтобус с гражданскими. По предварительной информации пострадали три человека" , - сообщил Чаус.

В МВД отметили, что местные жители возвращались с рынка через одно из приграничных сел Черниговщины.

На месте работают необходимые службы, которые оказывают помощь пострадавшим и доставляют их в больницу. Также специалисты документируют военное преступление окупантов.