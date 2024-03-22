Укрнафта официально получила новую лицензию на добычу

Укрнафта впервые за 14 лет получила новую лицензию на добычу. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Корецкий, сообщает Лига.Бизнес.

"Речь идет о 56,5 кв. км технологических площадей на северо-востоке Украины. Продавцом спецразрешения выступила другая государственная компания – дочернее предприятие "Черниговнефтегазгеология" , — написал он в Facebook.

Благодаря новой лицензии Укрнафта получит прирост общих запасов на 1,01 млрд кубометров природного газа и 100 000 тонн нефти.

О соглашении впервые стало известно в январе, а закрыли его еще в декабре 2023 года. Корецкий сообщил о нем лишь сейчас, после того как компания получила бланк нового спецразрешения от Госгеонедр.

Председатель правления НАК Надра Украины Тарас Кузьмич в комментарии профильному изданию NADRA.INFO говорил, что Черниговнефтегазгеология продала Укрнафте специальное разрешение на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой залежей газа природного, нефти и конденсата Туновской зоны структур (включая Котловскую) в Сумской области.

Напомним, Укрнафта перешла в ноябре 2022 года под контроль Министерства обороны вместе с четырьмя другими стратегическими предприятиями Украины: Укртатнафтой, АвтоКрАЗом, Мотор Сичью и Запорожтрансформатором.

После этого Укрнафту и Укртатнафту возглавил Сергей Корецкий, бывший генеральный директор сети заправок WOG. Общее собрание акционеров Укрнафты полностью распустило правление компании и оставило Корецкого ее единственным директором.

Ранее Укрнафта и Укртатнафта были сердцем энергетической бизнес-империи неформальной группы Приват, принадлежащей Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.