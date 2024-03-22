В Кабмине прокомментировали "гибридные" варианты вступления Украины в НАТО

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина намекнула, что в Киеве не обсуждают гипотетические варианты "гибридного" вступления Украины в НАТО, и пока среди союзников в целом нет готовности обсуждать вопрос каких-то гарантий для Украины именно на площадке Альянса. Об этом она сказала во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности, сообщает Европейская правда.

Стефанишиной напомнили о различных идеях гибридного вступления Украины в НАТО, как "вступление частями", которые озвучивались в том числе бывшим генсеком Андерсом фог Расмуссеном, и спросили, допускает ли Киев такие потенциальные сценарии.

"Мы мыслим категориями, что мы делаем все, что позволяет нам выжить. Поэтому разводить теоретические дискуссии, как могло бы быть, если бы НАТО вдруг приняло бы решение, что нас принимают, и в каких бы формах это происходило – у нас даже нет времени, возможности и желания об этом говорить" , – ответила Ольга Стефанишина.

Она продолжила, что при этом и сами союзники не видят НАТО как площадку, на которой могут быть дискуссии о гарантиях безопасности для Украины.