В ООН возмутились масштабами ракетных ударов по Украине

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун решительно осудила удары, нанесенные россиянами по критически важной инфраструктуре нашего государства в ночь на пятницу. Об этом говорится в тексте ее заявления, обнародованном на сайте ООН, сообщает Корреспондент.

"Я возмущена масштабом сегодняшних ударов Вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине. В результате этих ударов жители крупных городов, таких как Харьков, Кривой Рог, Запорожье и других населенных пунктов по всей стране остались без света и водоснабжения" , – говорится в заявлении.

Браун подчеркнула, что "значительное влияние сегодняшних ударов по критически важной гражданской инфраструктуре приведет к обострению уже ужасающей гуманитарной ситуации для миллионов людей в Украине".

Кроме того, координатор ООН отметила, что российские удары повлекли за собой новые страдания для людей, поскольку в результате атаки есть погибшие, также повреждены дома и школы.

"Согласно международному гуманитарному праву, мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены. Международное гуманитарное право необходимо соблюдать" , - подчеркнула она.

Напомним, сегодня россияне совершили самую масштабную атаку по энергетике Украины. Мощный ракетный удар поразил ДнепроГЭС. В регионах осталось без света 700 000 потребителей, но подключения уже начались.

В общей сложности враг задействовал более 150 ракет и ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 92 вражеских цели.