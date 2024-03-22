Зеленский провел Ставку: принято несколько закрытых решений

Президент Владимир Зеленский провел в пятницу 22 марта заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой было принято несколько закрытых решений, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях

"Единственная тема сегодня - энергетика.

Все доклады посвящены ликвидации последствий российского преступного обстрела. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесская область, Винницкая область, Франковщина и все пострадавшие города и общины.

Заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу. Обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью".

Зеленский сообщил, что на заседании о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите доложили председатели правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук докладывали о работе ПВО в эти два непростых дня.

Сообщается, что Ставка приняла несколько закрытых решений.

Президент в очередной раз подчеркнул, что по-настоящему защитить Украину может только решение международных партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО.

Что предшествовало:

В течение суток 21 марта российские войска обстреляли 15 областей Украины, нанеся удары по 125 населенным пунктам и 150 объектам инфраструктуры.

В ночь на 22 марта 2024 года противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели РФ.

В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/"Кинжал" и 29-ю крылатыми ракетами - их все удалось сбить.