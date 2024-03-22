На взятке разоблачили предпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны

Прокуратура разоблачила на коррупционной схеме директора частного предприятия и экс-директора одного из ГП Министерства обороны Украины. Они требовали взятку в 600 тысяч долларов за разрешение на застройку земельного участка, который находится в подчинении Минобороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, Нацполиция, источники УП.

По данным следствия, руководитель частного предприятия и его сообщник, экс-директор государственного предприятия оборонного ведомства, требовали взятку у представителя другой коммерческой структуры.

За 600 тысяч долларов обещали повлиять на директора государственного предприятия, чтобы тот разрешил застройку земельного участка, который находится в подчинении Минобороны и заключил договор о строительстве на участке жилого комплекса.

22 марта правоохранители задержали участников схемы во время получения 320 тыс. долларов наличными. Остальные, 280 тысяч долларов, получили в виде документов о праве собственности на семь квартир.

По данным источника УП в правоохранительных органах, задержанными являются бывший руководитель государственного предприятия МОУ "Укрконверсбуд" Александр Илюха, и директор частного предприятия "Бау Комплект" Вадим Листопад.

Решается вопрос о сообщение директору частного предприятия и экс-директору одного из госпредприятий о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство ведет Дарницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ Нацполиции в Киевской области, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Киевской области ДВР НП Украины.